Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Запорожской области боевые действия идут почти по всей линии соприкосновения, ВСУ все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российской армией. Об этом рассказал член главного совета администрации региона, руководитель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

При этом Рогов рассказал, что ход боевых действий в регионе является весьма успешным для российских войск.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — заявил Рогов в своем официальном телеграм-канале, уточнив, что ВС РФ даже удалось установить контроль за целым рядом довольно небольших (но имеющих стратегически важное значение) населенных пунктов.

Ранее Рогов говорил о том, что представители киевского националистического режима сформировали в подконтрольном Украине городе Запорожье многочисленные воинские подразделения с участием иностранных наемников, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне боевиков ВСУ.

По словам запорожского чиновника, в составе данных формирований, по предварительным данным, совершенно точно присутствуют наемники из Польши и Великобритании. Создание подобных подразделений Рогов связывает либо с подготовкой Вооруженных сил Украины к длительной эшелонированной обороны города, либо с готовящимися наступательными действиями украинских военных на Запорожском направлении.