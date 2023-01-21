Zara и Bershka вскоре могут вернуться в РФ

Бутики Zara вскоре могут вновь открыться в РФ под другими названиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) рассчитывает вернуться на российских рынок уже в самое ближайшее время.

Согласно неофициальной информации, новый владелец данной компании — Daher Group — намеревается открыть магазины под собственными брендами уже весной 2023 года. При этом там без каких-либо проблем и ограничений будет продаваться одежда Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti. Об этом сообщили журналистам источники в соответствующей отрасли. Они подчеркнули, что речь может идти об открытии существенного количества магазинов, не уточняя точной цифры (до нашумевшего ухода из РФ у Inditex было в общей сложности 502 торговые точки по всей стране).

«Daher Group, новый владелец бизнеса испанской Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года», — сообщили информированные источники на одежном рынке «Коммерсанту».

Известно, что первый магазин будет открыть в московском торговом центре "Авиапарк" и, как пишут СМИ, произойдет это уже в самом скором времени.

Inditez покинула российский рынок в минувшем году на фоне проведения РФ специальной военной операции РФ на Украине (подобное решение было принято руководством испанской компании).