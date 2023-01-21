AFP: руководство США призвало ВСУ "пожертвовать" Артемовском и уйти из города

В США призвали ВСУ как можно скорее оставить Артемовск (Бахмут) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон посоветовал киевским властям дать прямой и недвусмысленный приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить от Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить военнослужащих к якобы планируемому в ближайшем будущем наступлению на юге страны.

Позицию правительства США озвучил высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

«Соединенные Штаты советуют Украине вывести эти силы. Для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге», — рассказал осведомленный источник в руководстве Соединенных Штатов, слова которого приводит американская газета Barron’s. Такие же данные, но уже со ссылкой на свои конфиденциальные источники приводит и Agence France Press.

Ранее в администрации США официально и публично признали серьезные успехи, которых удалось добиться Вооруженным силам России в ходе освобождения города Соледар (расположен в Донецкой народной республике). Кроме того, в Вашингтоне признают и тот факт, что в ближайшее время ВС РФ могут попытаться взять Артемовск. Однако, как полагают в американской администрации, это якобы "не даст российской армии никакого стратегического преимущества". Именно такое мнение 20 января 2023 года высказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.