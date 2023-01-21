Росэнергоатом: Украина по телефону занимается вербовкой персонала Запорожской АЭС

Украина активно пытается завербовать персонал Запорожской атомной электростанции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина активно пытается вербовать и заставлять работать в интересах киевских спецслужб персонал Запорожской атомной электростанции. Информацию об этом в разговоре с журналистами ТАСС публично распространил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

По его словам, вербовку сотрудников украинские спецслужбы ведут прямо по телефону, уговаривая сотрудников Запорожской АЭС, подписавших контракт с российским руководством станции, работать в интересах Киев. Более того, как подчеркнул Карчаа, в ходе таких разговоров нередко в ход идут различного рода угрозу.

Однако все сотрудников станции не поддаются на провокации, идущие с Украины, и наотрез отказываются сотрудничать с представителями Киева, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома".

Ранее ситуация на ЗАЭС была крайне сложной из-за регулярных массированных обстрелах атомной станции со стороны Вооруженных сил Украины, однако, как отмечает Карчаа, в последнее время подобные неадекватные действия киевских боевиков прекратились. При этом на полное восстановление станции от последствий предыдущих обстрелов (при условии, что новых атак ВСУ больше производится не будет) совершенно точно потребуется несколько месяцев.