Германия поставляет ВСУ несовременную и постоянно выходящую из строя военную технику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженным силам Украины для того, чтобы отремонтировать предоставленные Киеву боевых машины пехоты Marder из Германии будут необходимы постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере. С таким заявлением выступил немецкий журналист Йорг Ремер на страницах популярного журнала Der Spiegel.

«Важно достаточное и регулярное пополнение запасных частей. Они обычно доступны, но иногда бывает время ожидания из-за цепочек поставок. Это может стать проблемой в Украине», — отмечается в статье в контексте поставок Киеву БМП (боевых машин пехоты) Marder из ФРГ.

В связи с этим, как поясняется журналист из Германии, в случае поломки Marder ВСУ с большой вероятностью не сможет быстро и качественно отремонтировать данные БМП. Таким образом, поставленная украинской армии венная техника может быть абсолютно в любой момент выйти из строя, что может сыграть крайне негативную роль для боевиков ВСУ непосредственно на поле боя (например, при осуществлении тех или иных наступательных или оборонительных действий).

БМП «Marder» (с нем. — «Куница») - это германская боевая машина пехоты. Она была разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип БМП был успешно собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин. На время принятия на вооружение БМП «Marder» по параметрам защищённости превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересечённой местности, что позволяло ей действовать совместно с танками «Леопард» в качестве составной части ударной группы.

С 2010 года на смену «Мардеру» на вооружение ВС ФРГ постепенно вводится новая (гораздо более современная) БМП Puma. Таким образом, в данном случае со всей уверенностью можно говорить о том, что Запад вновь отправляет боевикам ВСУ исключительно устаревшие и не самые качественные образцы собственной военной техники.