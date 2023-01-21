В Норвегии оштрафовали российских моряков за «пугающую» одежду с триколором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двух российских моряков оштрафовали в норвежском городе Киркенес за ношение рабочей формы с эмблемой триколора, что якобы могло «создать дискомфорт» для местных жителей, а также украинских беженцев. Об этом пишет газета Dagbladet.

Как передает издание, российские моряки были одеты в камуфляжные костюмы, на которых были нашивки с флагом России. Прокурор Мартина Месло заявила, что подобная одежда могла напугать «местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе», признав при этом, что ношение камуфляжной формы не является незаконным.

В полицейском участке изданию подтвердили, что российские моряки были оштрафованы на 5 тысяч норвежских крон (примерно 35 тысяч рублей) в соответствии со статьей 165 Уголовного кодекса Норвегии, относительно неправомерного использования униформы, поскольку их одежду «могли принять за российскую военную форму».

По мнению местного адвоката Бернта Хейберга, правоохранительные органы «зашли слишком далеко», и такие действия являются неправомерными.

Напомним, власти Норвегии в октябре прошлого года ввели ограничение на проход российских рыболовных судов в порты. Теперь они подлежат проверке и могут заходить только в три норвежских порта.