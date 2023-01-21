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НовостиВ мире21 января 2023 9:12

На Украине задумали лишать госнаград "артистов-предателей"

Минкульт Украины сообщил о регистрации в Раде проекта о лишении госнаград "артистов-предателей"
София ГОНЧАРОВА
На Украине задумали лишать госнаград "артистов-предателей"

На Украине задумали лишать госнаград "артистов-предателей"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минкульт Украине сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении государственных наград артистов-"предателей". Об этом сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

- Наконец-то у нас появится механизм лишения госнаград артистов, зарекомендовавших себя как предатели. Депутаты взяли наработку Минкультуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий проект закона, - написал чиновник.

Руководитель ведомства также добавил, что в основе документа также использовался законопроект о "депушкинизации", из которого заимствовали процедуру вывода из реестра монументов "советского и тоталитарного прошлого".

Ранее сообщалось, что в райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, с местной школы имени А.С. Пушкина сняли мемориальную табличку с именем и изображением поэта.

Также сайт KP.RU писал, что в апреле памятники Пушкину снесли в украинских городах Тернополе и Ужгороде.