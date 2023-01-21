Corriere della Sera: Италия поставит системы Samp-T Словакии, которая передаст Украине Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия изучает возможность передачи системы противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T Словакии, которая, тем временем, направит Украине свой комплекс Patriot. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Ранее итальянские СМИ писали о том, что Рим обсуждает отправку Киеву систем ПВО среднего радиуса действия Samp-T.

Как передает Corriere, данный вопрос обсуждался на встречи контактной группы по военной помощи Украине стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Издание отмечает, что «на изучении находится операция», при которой правительство Словакии направит американский комплекс Patriot на территорию ФРГ, где украинские военные пройдут обучение, после чего вооружение передадут Киеву.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ранее в интервью Corriere сообщил о вопросе отправки Samp-T на Украину. «Собрались здесь, на базе Рамштайн, чтобы посмотреть, что может сделать каждая страна. Не все могут всё, но вместе они могут многое», - заявил глава военного ведомства, который также заявил о планах Рима направить «дополнительную помощь после утверждения шестого декрета».