Economist: население Купянска скучает по России и отказывается помогать ВСУ Фото: REUTERS

Украинские военные сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенных жителей Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВС Украины в интервью Economist.

"Через несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, пророссийские настроения в данном регионе остаются высокими", - отметил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин.

По словам опрошенных иностранным журналистом украинских солдат, жители отправляют фотоснимки их военной техники в российские соцсети, а также не принимают помощь.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении на Купянском направлении пяти диверсионных групп. В контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили две системы М777 и М109 “Паладин” производства США и еще 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.