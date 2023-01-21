Глава Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради вступления в НАТО

Майя Санду Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа государства от нейтралитета ради вступления в НАТО, об этом сообщает издание Politico.

"В настоящее время идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это самостоятельно или нам нужно стать частью более крупного альянса", - сказала Санду, отвечая на вопрос о возможности присоединения страны к НАТО.

Также она добавила, что, если когда-нибудь население Молдавии признает необходимость отойти от нейтрального статуса, это должно произойти через демократический процесс.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что власти республики могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Политик объяснил, что такое допустимо, если власти решат воспользоваться помощью конституционного суда.