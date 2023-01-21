Президент Болгарии Радев считает, что отправка Украине оружия приведет к глобальному конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгарии не следует посылать оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.

"Любой, кто не согласен с данной позицией, должен не только тщательно изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков… Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы", - заявил он.

Как считает глава Болгарии, военная помощь киевскому режиму означает "гасить огонь бензином", а мнение, что кризис должен закончиться полным крахом одной из сторон, подталкивает страны мира к глобальному конфликту.

Ранее большинство французов проголосовали против поставок оружия Украине. Опрос национального телевидения Франции показал, что около 77% французов выступают против поставок оружия Украине.

Также ранее Кельне прошел массовый митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине. Участники уличной акции заявили, что выступают против позиции властей ФРГ по украинскому кризису.