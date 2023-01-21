На Украине уличили Зеленского в "восхвалении Путина"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, но ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Возьмите Зеленского посмотрите, как он выступал в качестве шоумена в России в новогодних программах в 2013 - 2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и других. Так за это только следует Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда нужно", - сказал эксперт.

Также Соскин добавил, что текущая политика киевского режима по преследованию неугодных политиков- противозаконна. Соскин привел в качестве примера необоснованное снятие с должностей руководителя Конституционного суда Александра Тупицкого и мэра Чернигова Владислава Атрошенко. По такой же аналогии можно предъявить обвинение и Зеленскому, вспомнив его актерскую работу, резюмировал он.

Также ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Кроме этого, эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.