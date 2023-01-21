Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что некоторые пакеты военной помощи ВСУ утверждаются кулуарно

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи в ходе встречи "Рамштайн" удалось согласовать "за закрытыми дверями", большая ее часть касается предоставления средств ПВО, сообщил сегодня, 21 января, телеканал 5.ua.

"Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Существенная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины", - цитирует заявление Резникова Телеграмм-канал 5.ua.

Ранее Алексей Резников объяснил низкую дисциплину в украиснкой армии действиями подстрекателей. Украина планирует бороться с проблемами в дисциплине ВСУ ужесточением ответственности.

Также ранее Резников заявил о присоединении страны к НАТО де-факто. Он назвал значительным вклад Украины в безопасность свободного мира.