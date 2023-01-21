Арестович открыто усомнился в победе Украины

Алексей Арестович, фото: соцсети

Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"... Если все думают, что мы гарантированно выиграем… то с 14 числа уже перестало быть на это похоже", - отметил он.

Как считает политик, правительству Зеленского следует прислушаться к предупреждениям главы Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины. Арестович также добавил, что в его стране началась борьба за власть, которая обернется поражением в скором времени.

Ранее Арестович впервые признал правду про ПВО Украины - и его тут же обвинили во вранье. Он отметил, что ракета упала на многоквартирный дом в Днепре из-за действий ПВО Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.