Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области 21 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 21 января 2023 года, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Карта ведомства отмечена красным в указанном регионе.

В свою очередь, руководитель ГСЧС Украины также подтвердил сведения о тревоге.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.