В Стокгольме проходит демонстрация против членства Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией проводится сегодня, 21 января, в центре Стокгольма, сообщает издание Expressen.

По данным газеты, в акции принимают участие сотни людей. Демонстрация началась на центральной площади Стокгольма - Норра Барнтогет. По сведениям Expressen, среди большого числа флагов в толпе можно также увидеть изображения курдских отрядов народной самообороны (YPG).

Сайт Nordic News сообщил накануне, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию сегодня в 16.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что экоактивистка Грета Тунберг обличила власть и мешает вступлению Швеции в НАТО.

При этом в МИД России считают вступление Финляндии и Швеции в НАТО “ошибкой с последствиями”. Реакция Москвы будет зависеть от конкретных шагов этих стран, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков.