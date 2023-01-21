Арестович заявил, что Украина упустила и внутриполитический, и военный шансы на победу в конфликте с Россией

Алексей Арестович, фото: соцсети

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович через неделю после своей отставки заявил, что власти Украины упустили не только внутриполитический, и военный шансы на победу в конфликте с Россией.

"Мы упустили не только военный шанс, потеряли время, и россияне начали мобилизацию, восстановили ситуацию… и даже создали превосходство по ряду мест. Не только Запад не дал вооружение, мы упустили общественный шанс - внутриполитический и государственный", - заявил он на видеоролике, выложенном в своем Телеграм-канале.

Также Арестович открыто усомнился в победе Украины. Бывший советник главы офиса Зеленского считает, что риск поражения страны в конфликте с РФ - высокий.

Ранее Алексей Арестович впервые признал правду про ПВО Украины - и его тут же обвинили во вранье. Он отметил, что ракета упала на многоквартирный дом в Днепре из-за действий ПВО Украины.