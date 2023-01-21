Российский военный рассказал, что наемники более “дерзкие” по сравнению с солдатами ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воюющие на стороне киевского режима наемники, в отличие от бойцов ВС Украины, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости российский военный.

"Наемники - более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя стремятся вести, более активно пытаются атаковать, что-то… уничтожить, но получают здравый отпор… и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников", - рассказал он агентству.

Военный также добавил, что поведение противника может меняется в зависимости от погодных условий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.