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НовостиВ мире21 января 2023 19:25

Республиканцы посчитали, что Байден отдыхал 291 день в течение своего президентства

Об этом в соцсетях сообщил нацкомитет партии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканцы посчитали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден 291 день своего срока пробыл на каникулах.

"Сегодня двухсотый день, который Джо Байден проводит в Делавэре, и его 291 день на каникулах с даты вступления в должность", - сообщил нацкомитет Республиканской партии в Twitter.

Напомним, Байден в 2022 году побил личный рекорд по количеству дней отдыха на посту главы государства. Как подсчитал исследовательский центр Национального комитета республиканской партии США, на "каникулы" руководитель Белого дома потратил 146 дней, то есть почти пять месяцев.

Также ранее стало известно, что Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников. Национальный комитет республиканской партии США в 2022-м году сообщал, что Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней.