Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 января 2023 22:11

Spiegel: Германия собирается передать Украине лишь самые старые танки Leopard 2

Немецкие СМИ уличили власти ФРГ в нежелании предоставлять ВСУ современные танки
Александр КИСЛОВ
Современные танки Leopard Украине никто предоставлять не хочет

Современные танки Leopard Украине никто предоставлять не хочет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные ФРГ выразили готовность передать Украине и ее Вооруженным силам лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага. Информацию о этом распространило влиятельное немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники, близкие к федеральным властям Германии.

Согласно информации источников издания, в министерстве обороны Германии еще весной 2022 года был составлен подробный список всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, часть которых можно было бы отдать Киеву, не понизив обороноспособность немецкой армии.

Всего у бундесвера имеется более 300 различных танков Leopard, однако еще почти год назад было решено, что при любом развитии событий на Украине после начала спецоперации РФ Вооруженным силам этой страны будет передано лишь 19 наиболее старых танков.

По некоторым данным, причиной столь осторожной позиции немецких властей является желание любым способ избежать возможной резкой эскалации конфликта после передачи боевикам ВСУ танков из ФРГ. В Киеве же полагают, что подобные действия оборонного ведомства Германии "не являются правильными с партнерской точки зрения", так как немецкие танки уже сейчас очень нужны боевикам ВСУ для осуществления попыток наступательных действий на различных участках театра военных действий.