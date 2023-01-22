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НовостиОбщество21 января 2023 22:49

Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против России

Украинка крайне возмущена такой позицией организаторов международного конкурса красоты
Александр КИСЛОВ
Украинская участница "Мисс Вселенная" недовольна, что ей не дали высказаться против РФ

Украинская участница "Мисс Вселенная" недовольна, что ей не дали высказаться против РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2023», который не так давно прошел в американском городе Орландо, не дали участнице состязания из Украины Виктории Апанасенко высказаться против России.

Информацию об этом распространила сама модель, являющаяся обладательницей титула "Мисс Украина", в своем интервью украинскому изданию KP.UA.

По словам Апанасенко, других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а ее — нет. Как уточнила украинская участница "Мисс Вселенная", организаторы конкурса за день до финала записали с ней видео. Его показали во время трансляции финала конкурса красоты.

Апанасенко надеялась, что ей тоже дадут возможность выступить с речью перед зрителями и жюри - в ней она планировала сделать сразу несколько весьма жестких антироссийских высказываний, чтобы напомнить всему миру о том, что "конфликт на Украине еще продолжается. Однако подобной возможности она в итоге так и не получила - организаторы "Мисс Вселенная" не дали Апанасенко микрофон, поэтому произнести речь с критикой России она в итоге попросту не смогла.

Апанасенко (как и российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова) в финал конкурса выйти не смогла - в число 16 финалисток состязания она не попала. Обладательницей титула "Мисс Вселенная" в итоге стала представительница Соединенных Штатов Р'Бонни Габриэль.