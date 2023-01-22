Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против России

Украинская участница "Мисс Вселенная" недовольна, что ей не дали высказаться против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2023», который не так давно прошел в американском городе Орландо, не дали участнице состязания из Украины Виктории Апанасенко высказаться против России.

Информацию об этом распространила сама модель, являющаяся обладательницей титула "Мисс Украина", в своем интервью украинскому изданию KP.UA.

По словам Апанасенко, других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а ее — нет. Как уточнила украинская участница "Мисс Вселенная", организаторы конкурса за день до финала записали с ней видео. Его показали во время трансляции финала конкурса красоты.

Апанасенко надеялась, что ей тоже дадут возможность выступить с речью перед зрителями и жюри - в ней она планировала сделать сразу несколько весьма жестких антироссийских высказываний, чтобы напомнить всему миру о том, что "конфликт на Украине еще продолжается. Однако подобной возможности она в итоге так и не получила - организаторы "Мисс Вселенная" не дали Апанасенко микрофон, поэтому произнести речь с критикой России она в итоге попросту не смогла.

Апанасенко (как и российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова) в финал конкурса выйти не смогла - в число 16 финалисток состязания она не попала. Обладательницей титула "Мисс Вселенная" в итоге стала представительница Соединенных Штатов Р'Бонни Габриэль.