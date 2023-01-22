В доме президента США Джо Байдена прошел обыск

В доме у Джо Байдена прошел обыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обыск прошел в частном доме Джо Байдена в Делавэре, рассказал журналистам адвокат действующего президента США.

По данным влиятельного американского телеканала CNN, в доме американского лидера в ходе обыска было обнаружено сразу шесть секретных документов. Отмечается, что данные документы Байден не имел никакого права хранить у себя дома.

Ранее сообщалось, что первый пакет секретных документов был обнаружен в связанном с Байденом офисе еще в ноябре минувшего года. Как утверждает источник американского телеканала NBC, после этого помощники американского президента обыскали все места, где тот работал, и обнаружили еще одну партию документов.

Речь идет о секретных документах, которые относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом США (возглавлял Соединенные Штаты тогда Барак Обама).

Эксперты не исключают, что вскоре Байдену могут быть предъявлены официальные обвинения в связи со скандалом с обнаружением секретных документов. При этом американские СМИ скептически оценивают вероятность импичмента Байдена, однако полагают, что данный громкий скандал может помешать ему выдвинуться в президенты на второй срок от Демократической партии США (по крайней мере, такая вероятность уже сейчас всерьез обсуждается американскими демократами на самом высоком уровне).