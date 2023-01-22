Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: ВСУ ударили по району завода в Стаханове

Вооруженные силы Украины обстреливают территорию Луганской народной республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода в городе Стаханов (Луганская народная республика). Соответствующую информацию распространил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, боевики Вооруженных сил Украины, по всей видимости, применили для удара по луганскому городу реактивную систему залпового огня (РСЗО).

В своем официальном телеграм-канале Мирошник сообщил о том, что жители Стаханова в настоящее время сообщают о том, что в районе завода было зафиксировано по меньше мере "пять тяжелых прилетов". Экс-посол ЛНР в РФ подчеркнул, что никакой информации о погибших и пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по району завода в Стаханове в настоящее время пока нет.

Ранее украинские войска неоднократно обстреливали Стаханов - в последний раз о подобном случае сообщалось 11 декабря минувшего года. Тогда из-за действий украинских боевиков в населенном пункте была полностью разрушена гостиница. Мирошник считает, что подобные действия ВСУ можно со всем основанием называть военными преступлениями украинской стороны - за все время вооруженного конфликта уже было достаточно фактов, позволяющих говорить о том, что Киев напрямую осуществляет неприкрытый геноцид мирного населения республик Донбасса.