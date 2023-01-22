Депутат Вяткин призвал убрать из школьной программы произведения, не прошедшие испытания временем Фото: Олег ЗОЛОТО

Литературные произведения, не прошедшие испытания временем, должны быть исключены из школьной программы, считает первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Государственной думе Дмитрий Вяткин.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», – заявил депутат в беседе с журналистами.

По словам парламентария, в Госдуме хотят восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, воспитывающих чувство патриотизма. Он отметил, что из школьной программы должен быть исключен в частности роман «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, а вернуться в нее – романы «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Как подчеркнул Вяткин, многое из того, что Солженицын изложил в «Архипелаге ГУЛАГ», «высосано из пальца». Таким образом писатель получить премию за то, что «вымарал в грязи свою собственную Родину», заявил депутат.

Парламентарий сообщил, что необходимые изменения в школьную программу будут внесены до конца этого года. Комитет Госдумы по культуре планирует собрать все предложения, которые поступают от общественников по произведениям, получающим бюджетное финансирование, в том числе, кинофильмам, добавил он.