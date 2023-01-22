ЮАР надеется на участие Путина в саммите БРИКС в августе 2023 Фото: REUTERS

Южно-Африканская Республика надеется на прибытие президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе этого года, заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

«Все президенты будут приглашены – это стандартная практика. Теперь от Путина и Кремля будет зависеть, приедет ли он, но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его, – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

С местом проведения саммита власти ЮАР пока не определились. Встреча глава стран БРИКС может пройти в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории. Как отметил Макетука, это будет первый после начала пандемии коронавируса саммит БРИКС в очном формате.

Как писал сайт KP.RU, в июне этого года прошел саммит БРИКС+. В нем участвовали постоянные члены объединения – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также ряд стран, которые хотят выстраивать отношения. Среди них Аргентина, Казахстан и Малайзия.