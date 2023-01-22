Музеи в Британии запретили использовать слово "мумия" ради уважения к египтянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство некоторых музеев в Британии приняли решение отказаться от использовать слова "мумия" ради проявления "уважения" к египтянам. Этот термин теперь считается бесчеловечным по отношению к умершим тысячи лет назад людям. Об этом говорится в публикации на сайте издания Daily Mail.

Вместо этого они предполагают посетителям использовать формулировки "мумифицированный человек".

- Национальные музеи Шотландии в Эдинбурге уже удалили слово "мумия" с подписей к экспонатам ... при этом слово "мумия" не является неправильным, но оно бесчеловечно, тогда как использование термина "мумифицированный мужчина/женщина/ребенок" побуждает посетителей думать именно о человеке, - говорится в статье.

Также некоторые критики считают, что использование слова "мумия" превратило человеческие останки в образцы или диковинки, а музеи обеспокоены тем, что это слово стало ассоциироваться с ужасающими монстрами из-за фильмам ужасов.