Электроэнергия отключилась во всем Пакистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всем Пакистане отключилось электричество, что произошло в понедельник, 23 января 2023 года, после утреннего скачка напряжения в национальной сети. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», - сказано в сообщении ведомства, публикованном в Twitter.

Уточняется, что электричество смогли восстановить на нескольких сетевых станциях Исламабадской и Пешаварской электроснабжающих компаниях, а на данный момент пакистанские власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций.

Министр энергетики Хуррум Дастагир заявил, что для экономии затрат на топливо зимой временно отключают энергоблоки в ночное время.

«Когда системы были включены в 7.30 утра сегодня утром одна за другой, было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Произошло колебание напряжения, и системы были отключены одна за другой», - заявил глава ведомства, отметив, что речь не идет о серьезном кризисе.

Напомним, десять лет назад, в апреле 2013 года, весь запад Пакистана остался без электроэнергии после взрыва газопровода, который поставлял топливо для электростанций многих населенных пунктов страны.