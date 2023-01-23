Испанская полиция сообщила об эксплуатации украинских беженцев на нелегальных табачных фабриках Фото: Евгения ГУСЕВА

Гражданская гвардия Испании совместной с Европолом провела задержание 27 человек по делу об использовании украинских беженцев в нелегальном производстве, а также контрабанде табака. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По ее данным, полиция Испании совместно с Европолом ликвидировали три нелегальные табачные фабрики в городах Логроньо, Валенсия и Севилье, где конфисковали десять тонн табачных листьев, а также 3,5 миллиона пачек общей стоимостью 37,5 миллиона евро.

Отмечается, что задержанные использовали труд украинских беженцев, живущих в переполненных помещениях.

Как заявили в испанской полиции, работавшие на нелегальных табачных фабриках украинцы «были "набиты" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально». «Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях», - сказали правоохранители.