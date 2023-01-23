Российская артиллерия нанесла удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны ВСУ возле Белозерка в Херсоне, сообщил сегодня,23 января, РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По сведениям источника в Херсоне, вчера возле Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВС Украины уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра. Было уничтожено восемь находившихся там военных ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.