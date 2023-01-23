Французский политик Филиппо считает безумием план Макрона по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc Украине похоже на безумие, написал в Twitter глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Французская армия доведена до предела, и это крайне опасная эскалация в сторону Третьей мировой войны", - полагает он.

Политик также призвал властей Франции выступать за мир, а не за конфликт, навязываемый “американскими ястребами”.

Ранее, в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Макрон заявил, что не исключает поставок танков Leclerc Украине.

Также ранее Филиппо призвал прекратить поддерживать Украину за отказ вести переговоры. Киевский режим не стремится к миру, считает политик. В статье он уточнил, что украинское правительство подтвердило свой отказ начинать мирные переговоры с РФ.