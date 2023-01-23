Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 января 2023 9:46

Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения

В рамках малой коалиции танки все равно будут переданы ВСУ, отметил премьер Польши
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения

Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения

Фото: REUTERS

Согласие Германии на передачу другими государствами Украине танков Leopard не играет большой роли, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, в минувшее воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы государств о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые будут получены.

"Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции… передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент выступает то, чтобы построить как минимум малую коалицию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Варшава намерена вынудить другие страны – члены Североатлантического альянса поставлять Киеву танки Leopard. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.