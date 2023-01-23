Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения Фото: REUTERS

Согласие Германии на передачу другими государствами Украине танков Leopard не играет большой роли, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, в минувшее воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы государств о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые будут получены.

"Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции… передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент выступает то, чтобы построить как минимум малую коалицию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Варшава намерена вынудить другие страны – члены Североатлантического альянса поставлять Киеву танки Leopard. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.