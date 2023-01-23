Глава МИД Германии Бербок заявила, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Ирана, его могут принять уже в понедельник, 23 января 2023 года. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит агентство Reuters.

Одной из возможных мер Бербок назвала внесение в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции, который является элитным подразделением Вооруженных сил Ирана.

Как ранее писал сайт KP.RU, профессор Гарвардского института и экс-главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за введенных против страны санкций. Он предположил, что такое количество санкционных ограничений приведет Россию к ситуации, которая установилась в Иране, Северной Корее, Венесуэле и на Кубе.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Иран не принимает участия в украинском конфликте и считает угрозы Киева безответственной риторикой. По его словам,Тегеран возлагает ответственность за юридические и политические последствия подобных обвинений на украинское правительство.