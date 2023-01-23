Посол Украины Мирошниченко попросил у Австралии дополнительной помощи для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко выразил тревогу по поводу того, что в перспективе помощь Австралии может сократиться, и попросил о поставках дополнительной военной техники на годовщину начала российской спецоперации.

"Я очень надеюсь, что на годовщину (начала СВО - прим. ред.) будет дополнительная помощь от властей Австралии. Это было бы символически мощно", - сказал Мирошниченко, которого цитирует местное издание Sydney Morning Herald.

Напомним, сегодня Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения. В рамках малой коалиции танки все равно будут переданы ВСУ, отметил премьер Польши.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень.