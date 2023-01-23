Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в понедельник, 23 января 2023 года.

"Мы не отказываемся от переговоров, а те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут отказываться, тем сложнее будет найти решение", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине, и даже провела несколько раундов переговоров с делегацией Киева - сначала в Стамбуле, а затем в режиме видеоконференций.

На этом фоне Вашингтон дал "сигнал" Киеву, что переговоры преждевременны, а глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина должна "победить на поле боя", напомнил Лавров.

"Я не припомню чтобы кто-то из журналистов спросил у него, почему он твердит не о дипломатии, а военной победе, - добавил глава МИД РФ. - Они же прямо говорят - надо вернуть Россию в границы 1991 года".

По его словам, дальнейшие действия Киева были направлены на срыв любых попыток урегулирования ситуации. Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с Москвой.