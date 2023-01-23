FT: В Европе растет раздражение из-за позиции Шольца по поставкам танков Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе растет раздражение из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе предоставления Киеву танков, а в Берлине беспокоятся, что ситуация наносит вред репутации Германии, об этом сообщила газета Financial Times.

«Разочарование широко распространилось в Европе», - говорится в статье.

В публикации отмечалось, что союзников все больше раздражает плохая коммуникация Шольца и отсутствие согласованности в вопросе с танками, а в Берлине растет обеспокоенность тем, что перетягивание каната из-за танков Leopard наносит реальный ущерб репутации в мире.

Издание подчеркивало, что союзники были сбиты с толку отсутствием прорыва во время встречи на базе «Рамштайн» в Германии на прошлой неделе.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что странам-участницам встречи контактной группы по поддержке Украины не удалось прийти к единому мнению по поставкам танков Leopard Киеву.

Он подчеркнул, что обсуждали возможную поставку танков Leopard. По данному вопросу нет единого мнения.

Писториус отмечал, что есть «хорошие аргументы» за и против поставок танков Киеву. Пока трудно говорить, когда будет принято какое-либо решение по этому вопросу.

Министр пообещал продолжать военную поддержку Украины, в частности поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, IRIS-T, боевых машин пехоты Marder и зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 при условии, что Вашингтон поставит украинской стороне танки Abrams.

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