В “Ленкоме” рассказали о состоянии Збруева

Александр Збруев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба "Ленкома" сообщила РИА Новости о самочувствии народного артиста РСФСР, ведущего актера театра Александре Збруеве.

"Александр Викторович Збруев чувствует… себя нормально и 15 февраля будет участвовать в спектакле "Вишневый сад", - уточнил представитель театра.

Ранее ряд изданий сообщали, что Збруеву недавно потребовалась экстренная медицинская помощь.

Ранее Александр Збруев заявил, что “ в труппе есть люди, которые театру вредят – грязно и некрасиво”. Старейший артист “Ленкома” высказался о непростой ситуации, которая сложилась внутри коллектива.

Также в прошлом году Збруев отмечал, что ""Ленкому" предстоят перемены. Тогда в легендарный театр пришел новый главный режиссер - Алексей Франдетти. Также артист отметил, что "надежда умирает последней".

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