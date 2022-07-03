Александр Збруев: «В нашей труппе есть люди, которые театру вредят – грязно и некрасиво»

Актер Александр Збруев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация в театре «Ленком» сегодня непростая. Театр продолжает работать. Но в то же время идет суд между "Ленкомом" и актрисой Александрой Захаровой за авторские права на спектакли ее отца – легендарного режиссера Марка Захарова. В СМИ появляются статьи, из которых понятно, что противостояние между директором театра Марком Варшавером и Александрой Захаровой не прекращается. Об этом "КП" писала не раз. Что об этом думает старейший артист «Ленкома», народный артист РСФСР Александр Збруев, который проработал в этом театре больше 60 лет? При нем сменилось 5 художественных руководителей и 5 директоров. Он повидал за свою долгую творческую жизнь всякое и «за» и «против».

- Счастливых моментов в жизни актеров бывает меньше, чем плохих. Это всегда поиск некоего равновесия, - говорит Александр Викторович. - Как только появляется новый художественный руководитель, все в театре меняется. У нас работал гениальный Анатолий Васильевич Эфрос. После Эфроса, которого вынудили уйти, начался полный упадок. Потом пришел талантливый Марк Захаров. И снова "Ленком" возродился. Когда не стало Марка Захарова, который в течение 46 лет строил свой театр, многие из артистов не понимали, как дальше жить. Нам не нужен какой-то варяг, назначенный сверху, нам нужен режиссер, который бы устроил труппу. Но такого нет. Театр находится в новой ситуации. Сейчас его возглавляет Марк Борисович Варшавер - директор с расширенными полномочиями. Варшавер никого из коллектива не оставляет в беде. Работа продолжается. Мы находимся в поиске. Зрители нас продолжают любить. Нас устраивает такое положение дел.

Но есть люди, которые не согласны с тем что сегодня происходит. Я специально ее называю имен. Кому нужно, те поймут.

Бывает так, что человек замыкается на прошлом, когда ему было хорошо. Те кто привык к особому положению, которое создал для них Марк Захаров, которые имели все, они этого положения лишились. Но те артисты, которые не работали при Захарове по много лет или играли только в танцевальных, массовых сценах, сегодня играют роли, в которых могут проявить себя. Я не умаляю большого таланта Марка Анатольевича, но он был сосредоточен на определенных артистах, а все остальные были в стороне. Сегодня весь театр работает. Жизнь творческая продолжается. Делаются новые вводы в спектакли. Марк Борисович никому из артистов не отказывает попробовать себя в новых ролях или даже в режиссуре.

Если бы вдруг появился режиссер, который дал театру новый импульс, это было бы прекрасно. Но такого режиссера пока нет. Мы держимся. Главное, чтобы не мешали изнутри. В нашей труппе есть люди, которые театру вредят (Збруев не захотел называть имен – Авто.), они настраивают труппу, говорят какую-то чушь, которая через сарафанное радио распространяется дальше. Как с ними поступать, я не знаю. Не выгонять же их? Они неплохие артисты, у них были творческие удачи, но вредить театру – это безобразие, это грязно и некрасиво. Это ужасно.

Сейчас театр называется «Ленком Марка Захарова». Марк Анатольевич действительно построил свой театр. Но такое название разделило театр на «до» и «после». Ведь история "Ленкома" началась задолго до Захарова. Театр создавали Иван Берсенев, Константин Симонов, Михаил Булгаков, Николай Хмелев, Виктор Станицын… Великие люди. Поэтому у нас такое прошлое и такая история. У нас работал гениальный Анатолий Васильевич Эфрос, в труппе служили выдающиеся артисты. Неправильно забывать и о них.

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