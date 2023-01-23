ВС России ударили по пункту дислокации артиллерии ВСУ в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении ликвидировали американскую установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем, а также нанесли поражение подразделениям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ возле Марганца Днепропетровской области, сообщили сегодня, 23 января, в Минобороны России.

"На Днепровском направлении… нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады… уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и две машины", - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра. Было уничтожено восемь находившихся там военных ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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