ПВО России в ДНР и ЛНР за сутки сбили 14 снарядов HIMARS

ПВО России в ДНР и ЛНР за сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком, об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области», говорилось в сообщении.

Отмечалось, что также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино ДНР, а также Червонопоповка ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года минобороны РФ заявило, что армия России высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении ликвидировали американскую установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем.

В ведомстве отметили, что также было нанесено поражение подразделениям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ возле Марганца Днепропетровской области.

Кроме того, ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра, было уничтожено восемь находившихся там военных ВСУ.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

В армии России грядут масштабные изменения (подробнее)