ВС России контролируют 11 населенных пунктов в Харьковской области Фото: ТАСС

Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Порядка 11 населенных пунктов в «серой зоне», которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. Это на границе с Луганской Народной Республикой, территория Купянского района», - сказал Ганчев.

Он добавил, что там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек.

Он подчеркнул, что эти населенные пункты находятся под нашим контролем, вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация.

По словам Ганчева, сотрудники ВГА Харьковской области регулярно доставляют в эти села гуманитарную помощь.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года минобороны России сообщило, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, в том числе над Донецком.

Оборонное ведомство отметило, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики и Жовтневое Харьковской области.

Кроме того, подчеркивалось, что также перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецк, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино ДНР, а также Червонопоповка ЛНР.

Ранее 23 января российские военные высокоточным оружием наземного базирования на Днепровском направлении ликвидировали американскую установку РСЗО HIMARS вместе с экипажем, а также нанесли поражение подразделениям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ возле Марганца Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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