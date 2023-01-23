Французский политик Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает против поставок Украине тяжелых танков.

"... Я считаю, что это (поставки тяжелых танков ВСУ - прим.ред.) может усугубить конфликт... Это огромный риск. Не удалит ли это нас от мирного решения на переговорах?" - заявила Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос, стоит ли поставлять Украине тяжелые танки.

Напомним, сегодня Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения. В рамках малой коалиции танки все равно будут переданы ВСУ, отметил премьер Польши.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень.

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