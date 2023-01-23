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НовостиПолитика23 января 2023 12:34

Французский политик Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков

Это может усугубить конфликт, подчеркнула Марин Ле Пен
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французский политик Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков

Французский политик Ле Пен выступила против поставок Украине тяжелых танков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает против поставок Украине тяжелых танков.

"... Я считаю, что это (поставки тяжелых танков ВСУ - прим.ред.) может усугубить конфликт... Это огромный риск. Не удалит ли это нас от мирного решения на переговорах?" - заявила Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос, стоит ли поставлять Украине тяжелые танки.

Напомним, сегодня Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения. В рамках малой коалиции танки все равно будут переданы ВСУ, отметил премьер Польши.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень.

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