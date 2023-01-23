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НовостиПолитика23 января 2023 12:59

МИД РФ заявил о готовности возобновить взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН

Прекращение взносов в ЕЭК связан с деструктивной линией США и Евросоюза, объяснили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ заявил о готовности возобновить взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН

МИД РФ заявил о готовности возобновить взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия готова возобновить добровольные взносы в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН, если на этой площадке вернутся к конструктивному диалогу, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке Комиссии. Продолжаем практику финансирования проектов развития по линии других организаций системы ООН», – сказано на сайте ведомства.

Как объяснили в МИД РФ, прекращение взносов в ЕЭК со стороны России носит вынужденный характер и связан с деструктивной линией США и стран Евросоюза. В сообщении отмечается, что эти государства пролоббировали в Исполнительном комитете ЕЭК ООН нелегитимные решения, направленные на ограничение взаимодействия России и ЕЭК.

В результате российские проекты технического содействия комиссии оказались заблокированными, заявили в ведомстве. Донорские средства России Москва намерена использовать только на проекты развития, подчеркнули в МИД РФ.