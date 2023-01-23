Латвия сообщила, что понижает уровень дипотношений с Россией с 24 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия вслед за Эстонией намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией, заявил сегодня глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года, требуя от РФ действовать соответствующим образом", - написал дипломат в Twitter.

Сегодня, 23 января, МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. Как утчонили в ведомстве, Эстонией был предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численности сотрудников российского посольства в столице государства.

Также ранее Литва выслала временного поверенного в делах России. Российский МИД на это заявил, что ответит на данный шаг.