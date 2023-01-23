Главы МИД стран ЕС одобрили транш военной помощи Украине в 500 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел страна Евросоюза одобрили очередной транш военной помощи Украине.

По информации Reuters, новый транш Киеву составит 500 миллионов евро. Ранее сообщалось, что выделение этих денег блокируют власти Венгрии.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза обсудили направление нового транша военной помощи Украине в 500 миллионов евро в понедельник, 23 января, в Брюсселе.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз во вторник, 17 января 2023 года, перевел Киеву три миллиарда евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму 18 миллиардов евро.

Напомним, в ноябре 2022 года Еврокомиссия предложила новую программу кредитной поддержки Украине на общую сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тогда уточнялось, что ЕС собирается перечислить первые средства уже в январе этого года.