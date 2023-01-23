Врач Садыков предупредил о вреде бани и сауны для мужского здоровья Фото: pixabay.com

Для удовлетворительного функционирования текстикулам необходима температура на два градуса ниже средней температуры тела, что составляет 35С. Об этом в беседе с Газета.Ru рассказал уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейн Садыков.

Врач отметил, что при частом принятия горячих ванн ткани яичек плохо функционируют, что будет снижать качество спермы, а также провоцировать развитие мужского бесплодия. По его словам, горячие ванны, а также частое посещение саун и бань понижает синтез тестостерона в клетках Лейдига, гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек, вследствие чего у мужчин снижается либидо и развивается эректильная дисфункция.

Садыков заявил, что в период планирования беременности мужчинам необходимо категорически отказаться от посещения саун и приема горячих ванн. «В первую очередь высокая температура в области яичек влияет на подвижность сперматозоидов и морфологические показатели», - отметил он.

Как писал «Пятый канал», ранее Садыков рассказал о том, что проблемы с зачатием из-за нарушения деятельности мужской репродуктивной системы могут быть также вызваны стрессами, малоподвижным образом жизни, пристрастием к фаст-фуду, а также неправильным выбором нижнего белья.

Врач-уролог ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, кандидат медицинских наук Павел Королев предупредил о том, что кариес негативно повлиять на мужскую репродуктивную систему. Как писал ФАН, специалист указал на риск развития бактериального простатита