Japan Times: Япония боится лишиться СПГ из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония опасается лишиться российского СПГ, об этом написал Этьен Балмер изданию The Japan Times.

«Российский СПГ представляет собой «уязвимость», из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы», - говорится в статье.

В публикации отмечалось, что в то время как американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», Токио остался на месте — даже в соответствии с новыми российскими правилами.

Автор подчеркнул, что Япония никогда не забывала о нефтяном шоке 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности укоренились в сознании японского правительства.

Балмер уточнил, что японские официальные лица называют дальнейшее использование «Сахалина» императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года японский журналист Ватару Накамура в материале на портале Yahoo News Japan рассказал о состоянии российской экономики. На Западе и в Японии до сих пор верят, что «экономика России сломлена» или «разрушена до основания», как об этом постоянно заявляют в США.

26 ноября 2022 года японское издание Nihon Keizai сообщило, что санкционные запреты в отношении России оказывают пагубное влияние на японский бизнес и потребителей.

В статье отмечалось, что плата за отказ от российского топлива велика.

Как уточнялось, что теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами-экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет.

В публикации подчеркивалось, что населению придется заплатить высокую цену за дерусификацию.

Авторы пояснили, что из-за отказа от российской нефти вырастут затраты на импорт топлива.