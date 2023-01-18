«По сравнению с распадом СССР — это ничто»: Японского журналиста поразила реакция россиян на санкции

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На днях японский журналист Ватару Накамура опубликовал на портале Yahoo News Japan материал о состоянии российской экономики. Выводы оказались неожиданными, по крайней мере, для зарубежных читателей. На Западе и в Японии до сих пор верят, что «экономика России сломлена» или «разрушена до основания», как об этом постоянно заявляют в США. Мнение японского журналиста, работающего в Москве, стало откровением для многих.

- Серьезных трудностей, которые представляют себе японцы, не возникло. Например, не было огромных очередей за товарами и в банкоматы или опустошения прилавков в магазинах. Телевидение хорошо показывает ситуации, если «что-то происходит», но не очень удачно, если «почти ничего не происходит», поэтому подобное положение вещей практически не освещается. В связи с этим из февральских и мартовских репортажей, которые выходили в прошлом году, у многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под воздействием санкций. Действительно, последствия ограничительных мер оказались достаточно серьезными, но экономика страны продемонстрировала удивительную стойкость, - пишет Накамура.

Среди основных причин такой стойкости автор выделяет несколько главных. Во-первых, параллельный импорт. Правительство очень оперативно запустило этот механизм. То есть, разрешило импортерам ввозить нужную продукцию без разрешения правообладателя. К примеру, именно так к нам сейчас попадают последние модели смартфонов Apple и Samsung. А общий объем параллельного импорта за прошлый год оценивается в $20 млрд.

Во-вторых, продолжение и даже наращивание активной торговли с Китаем и Индией, которые не входят в «так называемый западный мир», пишет японский журналист. И в-третьих, продовольственное самообеспечение. По большинству жизненно важных продуктов мы не зависим от других стран.

Ну и наконец, еще одна немаловажная причина, по которой ситуация в экономике относительно стабильна, - это большая адаптивность и бизнеса, и населения к любым кризисам.

- Это менталитет россиян. Когда мы опрашивали людей, особенно тех, кто старше 40, мы услышали комментарии наподобие этого: «Мы пережили распад СССР. По сравнению с этим нынешние потрясения - ничто». Если таких граждан много, то Россия может оказаться более устойчивой к экономическим санкциям, чем можно было предположить, - заключает Накамура.

Российские эксперты с этим анализом вполне согласны. Экономисты ставят в заслугу правительству и ЦБ хорошую реакцию на проблемы в экономике. Как быстро удалось погасить пожар в финансовой сфере и помочь бизнесу, чтобы тот налаживал разорванные экономические цепочки. Да и насчет менталитета сложно поспорить. Какой есть, такой есть.

- У нас есть важная особенность. Мы из тех народов, которые воюют и выживают из поколения в поколение. Если оценивать последние лет 200 - 300, у нас почти не было спокойных лет. Постоянно то войны, то революции, то голод, то коллективизация, то дефолты. Мы уже на генетическом уровне впитали в себя механизмы птицы Феникс - восставать и развиваться всему миру назло. Так происходит и на этот раз, - объясняет психиатр Александр Федорович.