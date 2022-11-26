Япония дорого заплатит за санкции против России

В Японии поняли, что дорого заплатят за санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японское издание Nihon Keizai в своей статье сообщает, что санкционные запреты в отношении России оказывают пагубное влияние на японский бизнес и потребителей.

По мнению издания, «плата за отказ от российского топлива велика. Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами-экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет».

Кроме того, в публикации отмечается, что населению придется заплатить высокую цену за дерусификацию.

Помимо этого, авторы статьи сообщают, что из-за отказа от российской нефти вырастут затраты на импорт топлива.

Издание приводит слова сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимура, который пояснил, что «фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния».

Также серьезному испытанию подвергнется и японская промышленность.

В статье подчеркивается, что по состоянию на 2021 год «в Японии 48% угля, используемого для производства и генерации электроэнергии, зависело от Москвы». Далее издание отмечает, что «предприятия не заключают новые контракты, а переходят на австралийский уголь и другие источники, но это сказывается не только на цене австралийских ресурсов, но и на логистике».

Как сообщал сайт KP.RU, в Европе самые быстрые темпы инфляции зафиксированы в Молдавии - 34%, на Украине - 24,6% и в Литве -24,1%. В Азии инфляция на Шри-Ланке достигла 73,7%, в Лаосе - 34% и в Пакистане -23,2%.

В России инфляция составила 13,7% и поэтому показателю страна находится на 45-м месте в мире.

Кроме того, базовая инфляция в США по итогам сентября 2022 года достигла максимальных показателей за 40 лет.