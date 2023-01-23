Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в Стокгольме заявил, что если Швеция будет действовать таким образом и далее, то позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО "будет четкой".

Ранее глава датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция состоялась в минувшую субботу. В турецком МИДе заявили, что сожжение Корана в Стокгольме говорит об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - цитирует Акара телеканал A Haber.

Также ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал инцидент с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. По словам представителя РПЦ, публичное уничтожении священной книги мусульман определённо является актом вандализма. При этом он указал на недопустимость оскорбления святынь.