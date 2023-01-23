Экс-глава МИД Польши заявил, что страна планировала раздел Украины в начале спецоперации России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России, об этом сообщил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет», - заявил Сикорский.

Он добавил, что если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному.

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

Он отмечал, что поступающая в СВР информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

Нарышкин подчеркнул, что Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

20 января 2023 года обозреватель Niezale ny Dziennik Polityczny сообщила, что США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов этой страны взамен на финансовую помощь Варшавы режиму Владимира Зеленского.

Автор отметила, что если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы.